ГАЛЕРЕЯ | Золотая вечеринка! MEAT Resto & Butchery ярко отпраздновал закрытие летней террасы

Вечер начался с чил- и хаус-музыки, которую играл Darno - музыкальный продюсер, диджей и фолк-певец, участник всемирно-известного дуэта Beard2Beard. Живая музыка и атмосферное освещение лед-саксофона, в исполнении Хенри Арукюла, создали уникальное музыкальное сопровождение и подарили гостям приятное переживание.

Шоу программа экстравагантного модерн-кабаре Empire show поразила гостей великолепием разнообразных костюмов, красотой форм и плавной грацией движений.

Гости наслаждались изысканными блюдами из меню, а также освежающим шампанским Moet & Chandon. После того как гости насладились гастрономическими изысками DJ Vincent устроил жару, миксуя модные хиты.

MEAT Resto & Butchery выражает благодарность всем гостям, присутствовавшим на мероприятии, и ждет новых встреч в будущем. Смотрите фото с праздника!