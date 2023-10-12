ГАЛЕРЕЯ | Золотая вечеринка! MEAT Resto & Butchery ярко отпраздновал закрытие летней террасы
Таллиннский мясной ресторан MEAT Resto & Butchery в субботу, 7 октября, закрыл летний сезон вечеринкой „Golden Party“.
Вечер начался с чил- и хаус-музыки, которую играл Darno - музыкальный продюсер, диджей и фолк-певец, участник всемирно-известного дуэта Beard2Beard. Живая музыка и атмосферное освещение лед-саксофона, в исполнении Хенри Арукюла, создали уникальное музыкальное сопровождение и подарили гостям приятное переживание.
Шоу программа экстравагантного модерн-кабаре Empire show поразила гостей великолепием разнообразных костюмов, красотой форм и плавной грацией движений.
Гости наслаждались изысканными блюдами из меню, а также освежающим шампанским Moet & Chandon. После того как гости насладились гастрономическими изысками DJ Vincent устроил жару, миксуя модные хиты.
MEAT Resto & Butchery выражает благодарность всем гостям, присутствовавшим на мероприятии, и ждет новых встреч в будущем. Смотрите фото с праздника!