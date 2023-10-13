Режиссер из Латвии: Наш сосед убивает людей в Украине

Документальное кино о стремлении к свободе

Помимо фильма „Собор“ зрители смогут увидеть и другие картины, рассказывающие о противостоянии коммунистическим и тоталитарным режимам: „Рождение солидарности“ (“Birth of Solidarity“), „Венгрия в огне“ (“Ungarn in Flammen“), „Смятение“ (“Confusion“) - о событиях в Чехословакии в 1968 году, и многие другие. „Актуальность этой тематики не ослабевает, в мире до сих пор происходит множество восстаний, которые поднимаются против авторитарных, диктаторских государств и при помощи которых приходится бороться за свою свободу“, - говорят кураторы ретроспективы Андреас Кётцинг (Andreas Kötzing) и Катарина Франк (Katharina Franck). „Эти восстания не исчезли с окончанием холодной войны. Мы могли бы расширить эту программу вплоть до революций в североафриканских государствах или событий на Майдане … И самое лучшее, что можно пожелать, - стимулировать с помощью этой ретроспективы дискуссию в обществе, которая бы побудила людей задавать вопросы и размышлять о текущих политических событиях“, - говорит Андреас Кётцинг, представитель Исследовательского института изучения тоталитаризма им. Ханны Арендт при Дрезденском технологическом университете. „Каждый сможет открыть для себя что-то новое, независимо от возраста и уровня знаний“, - добавляет Катарина Франк, сотрудница Лейпцигской синематеки (Cinémathèque Leipzig). О значимости документальных фильмов прошлых лет говорит и режиссер Лайла Пакалниня: „Очень важно увидеть фильмы конца 1980-х - начала 1990-х годов, потому что история, к сожалению, повторяется. Сегодня, как и тогда, у нас есть большой опасный сосед, который сейчас убивает людей в Украине “.