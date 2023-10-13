ВИДЕО | Актер Лаури Педая обратился к эстонским водителям: „вы не умеете или вы просто дураки?“

„Хочу кое-чем поделиться. Передвигаюсь по городу как пешком, так и на машине и замечаю водителей, которые едут на автомобиле стоимостью примерно в три годовые зарплаты среднестатистических жителей Эстонии, на носу дорогие очки, и что же я вижу – они говорят по телефону“, - возмущается актер.

Педая задал всем водителям, которые за рулем говорят по телефону, резкий вопрос: „Вы не умеете или вы просто дураки? Последние десять лет я во всех своих машинах, а у меня не було суперлюксовых авто, использовал handsfree и это очень удобно“.