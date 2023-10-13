Секретный ядерный проект Югославии выходит из-под контроля: кинофестиваль PÖFF откроет сербский „Оппенгеймер“
Секретный ядерный проект Югославии выходит из-под контроля - именно с этого малоизвестного исторического факта начинается триллер Драгана Бьелогрлича „Стражи формулы“, который откроет кинофестиваль „Темные ночи“ в Таллинне. Кинофестиваль пройдет с 3 по 19 ноября 2023 года.
1958 год, идет холодная война. В ходе секретного ядерного эксперимента происходит выброс радиоактивного излучения. Четырех облученных радиацией югославов вместе с руководителем эксперимента профессором Поповичем отправляют в Париж. Единственный способ спасти их жизни – пересадить костный мозг. Такую операцию не проводили еще нигде в мире. Единственный, кто способен сделать ее, онколог Жорж Мате. К несчастью, он ярый противник атомной бомбы! Два профессора, два мира и две идеологии сталкиваются друг с другом.
Фильм, также называемый сербским „Оппенгеймером“, основан на книге Горана Милашиновича „Случай в Винче“. Этим летом экранизация получила престижную награду критиков журнала Variety на фестивале в Локарно в кинотеатре под открытым небом перед аудиторией в 8000 человек.
В пятницу, 3 ноября, в концертном зале Alexela состоится церемония открытия PÖFF.
Креативный директор и продюсер вечера – Кристийна Тинну Танг, режиссер – Сийм Тынисте. В рамках открытия фестиваля будет вручена премия PÖFF „За дело всей жизни“ и стипендия имени Бруно Оя для молодых актеров. Также, помимо прочего, будет показан украинский аудиовизуальный художественный проект „Муралы“, который столкнет зрителей лицом к лицу с разрушениями войны через граффити Бэнкси. Билеты на церемонию открытия уже в продаже.
„Стражи формулы“ также откроет фокусную программу PÖFF этого года, посвященную кинематографу Сербии и ее соседей – Словении, Хорватии, Черногории и Северной Македонии. Помимо новых фильмов, запланирована представительная ретроспектива, представляющая новую волну югославского кинематографа и его наиболее значимую часть, так называемую „черную волну“.
Это малоизвестная, но очень увлекательная часть кино Югославии 1960-1970-х годов, которая освещала темы-табу социалистического общества, а также более темные стороны человеческой натуры.
Все фильмы ретроспективы отреставрированы.
По словам руководителя PÖFF Тийны Локк, кинематограф этого региона, который в Эстонии и во всей Северной Европе знают только по отдельным именам, заслуживает раскрытия и придания ему более широкой известности. „Наши фокусные страны объединяет не только общее прошлое, но и тесное сотрудничество в области кино –какими бы сложными ни были времена и отношения, все же есть возможность совместно создавать фильмы и наводить через это культурные мосты“, – сказала она.
Фильм „Стражи формулы“ был совместно снят четырьмя странами – Сербией, Словенией, Черногорией и Северной Македонией.
Обширную программу PÖFF составили в сотрудничестве с центрами кино Сербии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и Словении.
В Таллинне можно будет увидеть три фильма в качестве мировой премьеры: комедию „Молчите вечно“ Ивана Мариновича из Черногории в основной конкурсной программе PÖFF, фильм „Супермаркет“ Неманьи Бечановича из Черногории в конкурсной программе „Бунтари не без причины“ и фильм „Сладкая боль утраты“ Косты Джорджевича в конкурсной программе фестиваля молодежного и детского кино Just Film.
Фильмы „Наблюдение“ Янеза Бургера из Словении и „Герои Галиарда“ Радоша Байича из Сербии впервые будут представлены за пределами своих стран.
„Потерянная страна“ Владимира Перишича стала единственным восточноевропейским фильмом, вошедшим в конкурсную программу Каннского фестиваля в этом году – он участвовал в „Неделе критики“.
Социальная драма Младена Джорджевича „Рабочий класс попадет в ад“ вызвал волнения на фестивале в Торонто.
Картина Горана Столевски „Домоводство для начинающих“ была продемонстрирована на Венецианском фестивале и представляет Северную Македонию в категории фильмов на иностранном языке на „Оскар“.
В программу фестиваля молодежного и детского кино Just Film также входят детский фильм „Дневник Паулины П.“ Невена Хитрека из Хорватии и молодежный фильм „Экскурсия“ режиссера Уны Гуньяк из Боснии.
Новые фильмы:
- „Стражи формулы“ (Сербия-Словения-Черногория-Северная Македония), режиссер Драган Бьелогрлич
- „Потерянная страна“ (Сербия-Франция-Хорватия-Люксембург), режиссер Владимир Перишич
- „Рабочий класс попадет в ад“ (Сербия-Греция-Болгария-Черногория-Хорватия-Румыния), режиссер Младен Джорджевич
- „Боснийский горшок“ (Босния и Герцеговина-Хорватия-Австрия), режиссер Паво Маринкович
- „Герои Галиарда“ (Сербия), режиссер Радош Байич
- „Отель Пула“ (Хорватия), режиссер Андрей Коровлев
- „Наблюдение“ (Словения-Хорватия-Северная Македония), режиссер Янез Бургер
- „Молчите вечно“ (Черногория-Сербия-Чехия-Хорватия-Северная Македония-Словения), режиссер Иван Маринович
- „Супермаркет“ (Черногория), режиссер Неманья Бечанович
- „Домоводство для начинающих“ (Северная Македония-Центр кино Косово-Польша-Хорватия-Сербия), режиссер Горан Столевски
- „Дневник Паулины П.“ (Хорватия), режиссер Невен Хитрек
- „Экскурсия“ (Босния и Герцеговина-Хорватия-Сербия-Франция-Норвегия-Катар), режиссер Уна Гуньяк
- „Сладкая боль утраты“ (Сербия-Хорватия), режиссер Коста Джорджевич.
Кроме того, в программе фестиваля короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts будут представлены несколько картин из фокусных стран: „Семейный портрет“ Леи Видакович (Хорватия-Франция-Сербия), „Все остальные молчали“ Матица Штамцара (Словения), „Платье для конца жизни“ Мартины Мештрович (Хорватия), „Музыкальные носки“ Аны Хорват (Хорватия) и „Y“ Матеи Ковач (Хорватия).
Архивные фильмы:
- „Три Анны“ (1959), режиссер Бранко Бауэр
- „Двое“ (1961), режиссер Александар Петрович
- „Человек не птица“ (1965), режиссер Душан Макавеев
- „Девушка“ (1965), режиссер Младомир „Пуриша“ Джорджевич
- „Этим путем не возвращайся“ (1965), режиссер Йоже Бабич
- „Когда я буду мертвым и белым“ (1967), режиссер Живоин Павлович
- „Невинность без защиты“ (1968), режиссер Душан Макавеев
- „Воронье“ (1969), режиссеры Любиша Козомара и Гордан Михич
- „Выезд на место крушения“ (1971), режиссер Звонимир Беркович.
Билеты на церемонию открытия уже в продаже, а билеты на остальные фильмы фокусной программы будут доступны с 27 октября, когда будет опубликована вся программа PÖFF.
Информация о фильме, открывающем PÖFF, и билеты на церемонию доступны здесь.
Приобрести абонемент PÖFF можно здесь.
В продаже имеются абонементы на 12, 25 и 40 билетов, а также абонемент мецената фестиваля PÖFF на 50 билетов, в который входят приглашения на церемонии открытия и закрытия фестиваля, а также на специальные мероприятия, плюс бесплатная парковка возле кинотеатров. Абонементы действительны также на показы фестиваля молодежного и детского кино Just Film, фестиваля короткометражных и анимационных фильмов PÖFF Shorts и фестиваля KinoFF в Ида-Вирумаа.
Абонемент на 10 билетов Just Film и на 10 билетов KinoFF можно приобрести отдельно. Также существуют абонементы с дополнительной бесплатной парковкой на парковках EuroPark возле кинотеатров. Абонементы доступны только на сайте кинофестиваля „Темные ночи“. По сравнению с индивидуальными билетами цена билетов по абонементу значительно дешевле.