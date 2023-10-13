Секретный ядерный проект Югославии выходит из-под контроля: кинофестиваль PÖFF откроет сербский „Оппенгеймер“

В пятницу, 3 ноября, в концертном зале Alexela состоится церемония открытия PÖFF.

Креативный директор и продюсер вечера – Кристийна Тинну Танг, режиссер – Сийм Тынисте. В рамках открытия фестиваля будет вручена премия PÖFF „За дело всей жизни“ и стипендия имени Бруно Оя для молодых актеров. Также, помимо прочего, будет показан украинский аудиовизуальный художественный проект „Муралы“, который столкнет зрителей лицом к лицу с разрушениями войны через граффити Бэнкси. Билеты на церемонию открытия уже в продаже.



„Стражи формулы“ также откроет фокусную программу PÖFF этого года, посвященную кинематографу Сербии и ее соседей – Словении, Хорватии, Черногории и Северной Македонии. Помимо новых фильмов, запланирована представительная ретроспектива, представляющая новую волну югославского кинематографа и его наиболее значимую часть, так называемую „черную волну“.



Это малоизвестная, но очень увлекательная часть кино Югославии 1960-1970-х годов, которая освещала темы-табу социалистического общества, а также более темные стороны человеческой натуры.

Все фильмы ретроспективы отреставрированы.



По словам руководителя PÖFF Тийны Локк, кинематограф этого региона, который в Эстонии и во всей Северной Европе знают только по отдельным именам, заслуживает раскрытия и придания ему более широкой известности. „Наши фокусные страны объединяет не только общее прошлое, но и тесное сотрудничество в области кино –какими бы сложными ни были времена и отношения, все же есть возможность совместно создавать фильмы и наводить через это культурные мосты“, – сказала она.



Фильм „Стражи формулы“ был совместно снят четырьмя странами – Сербией, Словенией, Черногорией и Северной Македонией.



Обширную программу PÖFF составили в сотрудничестве с центрами кино Сербии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии и Словении.



В Таллинне можно будет увидеть три фильма в качестве мировой премьеры: комедию „Молчите вечно“ Ивана Мариновича из Черногории в основной конкурсной программе PÖFF, фильм „Супермаркет“ Неманьи Бечановича из Черногории в конкурсной программе „Бунтари не без причины“ и фильм „Сладкая боль утраты“ Косты Джорджевича в конкурсной программе фестиваля молодежного и детского кино Just Film.



Фильмы „Наблюдение“ Янеза Бургера из Словении и „Герои Галиарда“ Радоша Байича из Сербии впервые будут представлены за пределами своих стран.

„Потерянная страна“ Владимира Перишича стала единственным восточноевропейским фильмом, вошедшим в конкурсную программу Каннского фестиваля в этом году – он участвовал в „Неделе критики“.

Социальная драма Младена Джорджевича „Рабочий класс попадет в ад“ вызвал волнения на фестивале в Торонто.

Картина Горана Столевски „Домоводство для начинающих“ была продемонстрирована на Венецианском фестивале и представляет Северную Македонию в категории фильмов на иностранном языке на „Оскар“.

В программу фестиваля молодежного и детского кино Just Film также входят детский фильм „Дневник Паулины П.“ Невена Хитрека из Хорватии и молодежный фильм „Экскурсия“ режиссера Уны Гуньяк из Боснии.