Почувствуй себя старым! Малышка-солнце из „Телепузиков“ выросла и сама готовится стать мамой

Смит показала подписчикам своей страницы снимки УЗИ, из которых можно заключить, что она находится уже на большом сроке беременности. „Когда двое становятся тремя“, — написала она. Пол будущего ребенка девушка указывать не стала.

Джесс Смит попала в „Телепузики“ в 1997 году в девять месяцев, когда ее родителям пришло приглашение на кастинг нового шоу. Девочка должна была полчаса улыбаться и смеяться на камеру.

Уже после родители узнали, для какого телепроекта велись съемки. Известно, что Смит стеснялась своей роли, отказывалась от участия в различных телешоу. Журналистам она отвечала, что главным для нее было получить образование.

Оригинальное шоу „Телепузики“ стартовало на BBC в 1997 году и продолжилось до 2001-го. Авторы идеи — Энн Вуд и Энди Дэвенпорт.