„Жизнь сквозь мутное стекло“: жена и друг Брюса Уиллиса рассказали о прогрессирующей болезни актера

Кэрон, снявший Уиллиса в главной роли в сериале „Детективное агентство „Лунный свет“ (1985), посещал друга каждый месяц с тех пор, как в марте 2022 года Уиллису диагностировали афазию, а позже — деменцию.

„Его болезнь удивительна, ведь если вы знали Брюса Уиллиса, то в курсе, что никто так не радовался жизни, как он. Он любил жизнь, просыпаться каждое утро и брать от нее все. А теперь видит жизнь сквозь мутное стекло“, — поделился кинематографист.

Актеру трудно понять, кто перед ним, когда Кэрон навещает его. „Кажется, первые три минуты ему требуются, чтобы понять, кто я. Он почти не говорит. Он был и ненасытным чтецом — но не хотел, чтобы об этом знали, — а сейчас не читает. Все языковые навыки ему недоступны, но это все еще Брюс“, — сказал Кэрон, отметив, что радость жизни покинула артиста.

Ранее супруга актёра Эмма Хеминг не смогла ответить на вопрос, воспринимает ли Брюс реальность: „Одна из вещей, за которые в ответе лобная доля мозга — это самосознание. Мы не знаем. Некоторые теряют его в первую очередь, любое понимание, что они изменились, другие сохраняют самосознание дольше“.