„Последние годы Эдгара Сависаара вместе со мной“. Помощница Сависаара написала книгу о покойном политике

Бывшая помощница покойного Эдгара Сависаара выпустила книгу о политике под псевдонимом Кэрол Мадисоо (на фотографии выше не она - прим. ред.). Книга называется „Последние годы Эдгара Сависаара вместе со мной“ и рассказывает о трех последних годах жизни политика. В книге Кэрол описывает себя как человека, который заботился о благополучии Эдгара, чтобы он смог продержаться в живых как можно дольше.