Шоубиз
13.10.2023, 14:20

„Последние годы Эдгара Сависаара вместе со мной“. Помощница Сависаара написала книгу о покойном политике

 
Эдгар Сависаар на приеме в Розовом саду 20 августа 2022 года.
Эдгар Сависаар на приеме в Розовом саду 20 августа 2022 года.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Бывшая помощница покойного Эдгара Сависаара выпустила книгу о политике под псевдонимом Кэрол Мадисоо (на фотографии выше не она - прим. ред.). Книга называется „Последние годы Эдгара Сависаара вместе со мной“ и рассказывает о трех последних годах жизни политика. В книге Кэрол описывает себя как человека, который заботился о благополучии Эдгара, чтобы он смог продержаться в живых как можно дольше.

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