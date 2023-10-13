„Как вам наши рижские пальмы?“: Максим Галкин опроверг слухи, что уехал в Латвию

12 октября Максим с утра вышел на связь из сада и сообщил, что его страницу в одной из запрещенных в России соцсетей хотели взломать. А потом он заснял, как в Интернете блогер рассказывает, что юморист якобы уехал в Латвию. Муж Примадонны сделал удивленные лицо и показал пальцы, а также дом позади себя, в котором с семьей живет в Кесарии.