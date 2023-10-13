13.10.2023, 12:40
„Как вам наши рижские пальмы?“: Максим Галкин опроверг слухи, что уехал в Латвию
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Юморист решил наглядно показать, что делает и где находится.
12 октября Максим с утра вышел на связь из сада и сообщил, что его страницу в одной из запрещенных в России соцсетей хотели взломать. А потом он заснял, как в Интернете блогер рассказывает, что юморист якобы уехал в Латвию. Муж Примадонны сделал удивленные лицо и показал пальцы, а также дом позади себя, в котором с семьей живет в Кесарии.
„Как вам наши рижские пальмы? Вот погода нынче в Риге (показал солнце в небе). Риге привет! Нет, сейчас у меня нет концертов в Риге. Концерты в Латвии будут, я не сомневаюсь, летом следующего года. А ближайшие мои концерты только в 20-х числах“, — поделился Галкин.