Пугачевой прилетело от Вайкуле за „Примадонну“: „Ужасно безвкусно“

Певица Лайма Вайкуле то и дело в последнее время попадает в поле зрения общественности, но не благодаря своему творчеству или новым песням, а исключительно из-за скандальных заявлений. Она уже успела наговорить столько, что отвернула от себя огромное количество поклонников — простить ее выпады люди не готовы даже за талант.