Шоубиз
13.10.2023, 16:20

Пугачевой прилетело от Вайкуле за „Примадонну“: „Ужасно безвкусно“

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ФОТО: RITVARS_STANKEVICS | Ritvars Stankevičs

Певица Лайма Вайкуле то и дело в последнее время попадает в поле зрения общественности, но не благодаря своему творчеству или новым песням, а исключительно из-за скандальных заявлений. Она уже успела наговорить столько, что отвернула от себя огромное количество поклонников — простить ее выпады люди не готовы даже за талант.

На этот раз в очередном интервью Вайкуле рассуждала о творчество Ирины Аллегровой. И заговорилась так, что, судя по всему, задела свою давнюю подругу Аллу Пугачеву. Той прилетело за прозвище „Примадонна“, которое латвийская звезда назвала безвкусным.

„Вот она поет свой репертуар и хорошо себя чувствует в нем. Взяла прозвище „Императрицы“, потому что у Аллы Борисовны уже была „Примадонна“. Это, конечно, все ужасно безвкусно, когда присваивают сами себе звания“, — ляпнула артистка.

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