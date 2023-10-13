Шоубиз
13.10.2023, 18:00

„Вы несете бред“: Анастасия Волочкова бурно отреагировала на новость об аресте ее счетов

 
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
ФОТО: Youtube

Налоговая служба заблокировала счета компании российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Блокировка, уточняет канал, коснулась счетов, принадлежащих фонду содействия развитию русской культуры и искусства „Анастасия Волочкова“. Действие налоговиков связано с тем, что 47-летняя артистка не успела в срок подать налоговую декларацию.

Организация существует уже 22 года, из них последние семь лет Волочкова является ее руководительницей. Основной деятельностью компании указано „предоставление финансовых услуг“. У Волочковой как физического лица проблем с налоговой нет.

„Я от журналистов узнаю новости о себе, вот честно, как будто в мире больше новостей нет. Я не знаю, о блокировке каких счетов вы говорите. Мне доктор бедро восстанавливает, чтобы я завтра пошла и шесть часов танцевала в пуантах, а вы несете какой-то бред! Я даже не успеваю позвонить своему продюсеру и спросить, что случилось, потому что я не знаю“, — несколько нервно отреагировала сама Волочкова на просьбу журналистов прокомментировать новость.

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