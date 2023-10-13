„Вы несете бред“: Анастасия Волочкова бурно отреагировала на новость об аресте ее счетов

Организация существует уже 22 года, из них последние семь лет Волочкова является ее руководительницей. Основной деятельностью компании указано „предоставление финансовых услуг“. У Волочковой как физического лица проблем с налоговой нет.

„Я от журналистов узнаю новости о себе, вот честно, как будто в мире больше новостей нет. Я не знаю, о блокировке каких счетов вы говорите. Мне доктор бедро восстанавливает, чтобы я завтра пошла и шесть часов танцевала в пуантах, а вы несете какой-то бред! Я даже не успеваю позвонить своему продюсеру и спросить, что случилось, потому что я не знаю“, — несколько нервно отреагировала сама Волочкова на просьбу журналистов прокомментировать новость.