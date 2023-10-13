ФОТО | Сегодня на кладбище Алатскиви неспокойно. Что происходит?

Сценарий триллера, вдохновленного жизнью Юхана Лийва, написал Индрек Харгла. В главной роли – Пяэру Оя. Также в фильме снимаются: Керсти Хейнлоо, Райн Симмул, Кароль Кунтсель, Элис Сийль, Рихо Кютсар, Аго Андерсон, Андрес Мяхар, Меэлис Ряммельд, Индрек Саммул и др.



По словам сценариста Индрека Харгла, „Тень“ – это обобщение жизни Юхана Лийва. Действие картины начинается в 1894 году в Тарту. В первой сцене Юхан Лийв (Пяэру Оя) совершает побег из больницы для душевнобольных. „Мы мало знаем о жизни Юхана Лийва в этот период. Известно, что после серьезного приступа болезни Лийв покинул больницу для душевнобольных, но информации о его жизни в последующие несколько лет не сохранилось. Считается, что он был в то время в сельской местности, в районе Алатскиви“, – рассказал Харгла.

Этот скрытый от истории период фильм заполняет вымышленным содержанием, предлагая вниманию зрителя приключенческую историю о писателе, принимающемся расследовать убийство.

По словам Харгла, Юхан Лийв в этой истории – детектив и искатель решения: „Лийв в фильме – настойчивый, упрямый, несговорчивый, неотступный, непреклонный борец за правду, справедливость и отмщение. Не исключено, что не последнюю роль в этих качествах его характера сыграло душевное здоровье Лийва. А, может быть, нужно быть немножко не в себе, чтобы оспаривать кажущиеся на первый взгляд очевидными истины и стоять за правду в ситуациях, когда это выглядит невозможным“.

Работая над сценарием, Харгла читал газеты эпохи, именно оттуда черпая знания о быте конца XIX века. „Например, сколько стоил билет на поезд, сколько стоило взять лодку, во сколько обходились папиросы и сигареты, какими были цены на рынке и т. п. Я также читал воспоминания, чтобы правдоподобно написать диалоги“, – добавил он.