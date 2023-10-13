ФОТО | Сегодня на кладбище Алатскиви неспокойно. Что происходит?(1)
Сегодня, 13 октября в пятницу, завершатся съемки нового художественного фильма Яака Кильми. Последний съемочный день исторического триллера „Тень“ пройдет в чертову пятницу 13 октября на кладбище Алатскиви.
Сценарий триллера, вдохновленного жизнью Юхана Лийва, написал Индрек Харгла. В главной роли – Пяэру Оя. Также в фильме снимаются: Керсти Хейнлоо, Райн Симмул, Кароль Кунтсель, Элис Сийль, Рихо Кютсар, Аго Андерсон, Андрес Мяхар, Меэлис Ряммельд, Индрек Саммул и др.
По словам сценариста Индрека Харгла, „Тень“ – это обобщение жизни Юхана Лийва. Действие картины начинается в 1894 году в Тарту. В первой сцене Юхан Лийв (Пяэру Оя) совершает побег из больницы для душевнобольных. „Мы мало знаем о жизни Юхана Лийва в этот период. Известно, что после серьезного приступа болезни Лийв покинул больницу для душевнобольных, но информации о его жизни в последующие несколько лет не сохранилось. Считается, что он был в то время в сельской местности, в районе Алатскиви“, – рассказал Харгла.
Этот скрытый от истории период фильм заполняет вымышленным содержанием, предлагая вниманию зрителя приключенческую историю о писателе, принимающемся расследовать убийство.
По словам Харгла, Юхан Лийв в этой истории – детектив и искатель решения: „Лийв в фильме – настойчивый, упрямый, несговорчивый, неотступный, непреклонный борец за правду, справедливость и отмщение. Не исключено, что не последнюю роль в этих качествах его характера сыграло душевное здоровье Лийва. А, может быть, нужно быть немножко не в себе, чтобы оспаривать кажущиеся на первый взгляд очевидными истины и стоять за правду в ситуациях, когда это выглядит невозможным“.
Работая над сценарием, Харгла читал газеты эпохи, именно оттуда черпая знания о быте конца XIX века. „Например, сколько стоил билет на поезд, сколько стоило взять лодку, во сколько обходились папиросы и сигареты, какими были цены на рынке и т. п. Я также читал воспоминания, чтобы правдоподобно написать диалоги“, – добавил он.
Роль Индрека Харгла в создании картины не ограничивается написанием сценария – в „Тени“ он также сыграл две роли. „Мне удалось сыграть двух очень близких мне персонажей – пациента больницы для душевнобольных и подвыпившего посетителя корчмы. Говорят, маленьких ролей не бывает, бывают только маленькие актеры. Поэтому я верю, что в обе роли мне удалось вжиться, и я исполнил их с должным мастерством и убедительностью“, – сказал Харгла.
Об исполнителе главной роли Пяэру Оя Харгла сказал, что уже при написании сценария знал, кто выступит в роли Юхана Лийва. „Но я и представить не мог, каково это – видеть Пяэру и Яака за работой. Пяэру – исключительный актер. Он стал великолепным Юханом Лийвом. А Яак как режиссер – основателен, очень верен деталям и сфокусирован на них. Глядя на него, я думал, что работа писателя в разы проще и гораздо лучше подходит лентяя, как я“, – отметил сценарист.
Съемки триллера „Тень“ начались в середине сентября в Тарту, и продолжились на водяной мельнице в Хелленурме, в отчем доме Юхана Лийва, нынешнем музее Юхана Лийва и ряде мест в окрестностях Алатскиви.
В кинотеатры фильм „Тень“ поступит осенью 2024 года.