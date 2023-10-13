Поведение литовского актера возмутило общественность: он устроил собачке „вертолет“, раскрутив ее на поводке

„Добрый вечер, привет всем собравшимся. Сегодня в программе цирковой номер „вертолет“, – начинается видео, на котором собачку в розовой куртке актер поднимает в воздух и крутит вокруг себя. К видео прилагается комментарий, что „собачка в упряжке, поэтому не надо скандалить“, но это не помогло, скандал начался.

Реакция была не такой, на какую рассчитывал актер – поднялась волна возмущения, люди не могли понять, как можно так обращаться с животным.

„Может вы знаете, сколько свободного места должно быть в черепной коробке, чтобы нехватку внимания человек восполнял таким поведением с животным?“, – писала литовская журналистка Рита Милюте.

„Это очень плохо. Делать цирк с животным, вгоняя его в стресс - такое нельзя делать. Собака ясно показывает свои эмоции после „полета“ – хвост поджат, тело дрожит“, – писала журналистка Скайва Ясявичюте.

„Народ должен знать своих героев“, – писала под видео основатель ПУ Šuniukų fėja Скайсте Свидрайте.

Под видео появились тысячи комментариев, люди возмущались поведением актера. В пятницу утром Иванаускас признал, что не ожидал такой реакции и поделился извинениями, писал, что ничего плохого не хотел сделать, а собаку кружил, как такое делают с детьми, держа за подмышки.

Он уверяет, что собака здорова и всем довольна. „Надо просто отличать шутку от насилия и неподобающего отношения к животным. Еще раз приношу искренние извинения. Еще один момент - я время от времени жертвую приютам и призывают делать это других“, – писал актер.