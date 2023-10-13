„Лига справедливости“ распущена: к своим ролям не вернется никто

О выбывании Генри Кавилла известно давно — уже даже выбран новый Супермен. Им стал Дэвид Коренсвет.

Бен Аффлек тоже попрощался с ролью Бэтмена, а Роберт Паттинсон не входит в планы Ганна — сиквел его „Бэтмена“ не будет связан с киновселенной, как и второй „Джокер“ Тодда Филлипса.

С Галь Гадот долгое время планировался третий фильм про Чудо-женщину, но, похоже, она тоже уходит из киновселенной.

Джейсон Момоа скоро напомнит о себе во втором „Аквамене“, но он станет последним фильмом текущей киновселенной. Источник пишет, что актёр тоже теряет свою роль, но остаётся в DC. Он может сыграть злодея Лобо и появиться в новом фильме про Супермена или отдельном сериале.

Судьбу Эзры Миллера, вероятно, решил провал „Флэша“. Хотя были сведения, что именно этот фильм должен перезагрузить вселенную.