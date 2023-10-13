Мусорный дайвер озолотился - мужчина нашел в помойке крупную сумму денег. Департамент полиции: вы меете право потребовать вознаграждение за находку(2)
Житель Хельсинки Теему Арппе, известный в Instagram под ником Onni Tonkija, называет себя активистом мусорного дайвинга - он охотится по контейнерам за съедобными вещами, которые просто выбросили. Однако несколько дней назад он сорвал куш, найдя в мусоре 434 евро.
Поскольку деньги были намеренно выброшены в урну, а не выпали, например, из кармана на улице, они не считаются потерянной собственностью, пишет Helsingin Sanomat. Поэтому полиция считает, что ни она, ни Арппе не обязаны искать владельца денег и что мужчина может оставить их себе.
В остальном для найденных предметов (и денег) стоимостью более 20 евро действуют свои правила. Необходимо сообщить владельцу или, если это невозможно, доставить вещь в полицейский участок.
Например, логично, что найденный на улице предмет должен быть передан в полицейский участок, найденный в автобусе или такси - водителю, найденный в ресторане - владельцу заведения и т.д. Однако если есть основания полагать, что человек отказался от имущества, то нашедший не обязан заниматься им дальше.
Арппе, однако, не собирается тратить 400 евро, а собирается пожертвовать их на благотворительность. Для этого он собирает идеи в своем посте в Instagram.
Как обстоят дела в Эстонии?
Первый совет Департамента полиции и погранохраны - оставить вещь там, где вы ее нашли, поскольку владелец, скорее всего, придет за ней.
Если вы нашли вещь в общественном месте (парк, улица, автобусная остановка и т.д.) и считаете, что разумнее оставить ее у себя или в полиции, вы можете оставить ее у себя до тех пор, пока владелец не будет найден. Однако в этом случае необходимо сообщить об этом владельцу предмета или в полицию.
Если стоимость найденного предмета оценивается в 50 евро и более, а владелец вам неизвестен, следует также сообщить об этом в полицию (ppa@politsei.ee). По возможности полиция свяжется с владельцем найденного предмета, сообщит ему ваши контактные данные, и вы сможете договориться о его передаче.
В качестве альтернативы можно отнести предмет непосредственно в ближайший полицейский участок или отделение констебля. Однако, передав находку в полицю, вы не сохраняете права на вознаграждение.
Вы можете оставить найденный предмет у себя, но при этом необходимо обеспечить его сохранность. Если вы сообщили о ценной находке в полицию и в течение года ее владелец не был найден, вы вступаете во владение ею. Если владелец найден, вы обязаны вернуть ему вещь, но имеете право потребовать вознаграждение за находку и возмещение расходов на ее хранение.
Если вы не можете договориться о вознаграждении и возмещении расходов, нашедший обязан вернуть вещь, но вы имеете право обратиться в суд за компенсацией.