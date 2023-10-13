Мусорный дайвер озолотился - мужчина нашел в помойке крупную сумму денег. Департамент полиции: вы меете право потребовать вознаграждение за находку

Поскольку деньги были намеренно выброшены в урну, а не выпали, например, из кармана на улице, они не считаются потерянной собственностью, пишет Helsingin Sanomat. Поэтому полиция считает, что ни она, ни Арппе не обязаны искать владельца денег и что мужчина может оставить их себе.

В остальном для найденных предметов (и денег) стоимостью более 20 евро действуют свои правила. Необходимо сообщить владельцу или, если это невозможно, доставить вещь в полицейский участок.

Например, логично, что найденный на улице предмет должен быть передан в полицейский участок, найденный в автобусе или такси - водителю, найденный в ресторане - владельцу заведения и т.д. Однако если есть основания полагать, что человек отказался от имущества, то нашедший не обязан заниматься им дальше.

Арппе, однако, не собирается тратить 400 евро, а собирается пожертвовать их на благотворительность. Для этого он собирает идеи в своем посте в Instagram.

Как обстоят дела в Эстонии?

Первый совет Департамента полиции и погранохраны - оставить вещь там, где вы ее нашли, поскольку владелец, скорее всего, придет за ней.

Если вы нашли вещь в общественном месте (парк, улица, автобусная остановка и т.д.) и считаете, что разумнее оставить ее у себя или в полиции, вы можете оставить ее у себя до тех пор, пока владелец не будет найден. Однако в этом случае необходимо сообщить об этом владельцу предмета или в полицию.

Если стоимость найденного предмета оценивается в 50 евро и более, а владелец вам неизвестен, следует также сообщить об этом в полицию (ppa@politsei.ee). По возможности полиция свяжется с владельцем найденного предмета, сообщит ему ваши контактные данные, и вы сможете договориться о его передаче.

В качестве альтернативы можно отнести предмет непосредственно в ближайший полицейский участок или отделение констебля. Однако, передав находку в полицю, вы не сохраняете права на вознаграждение.