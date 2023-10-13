Поздравляем! У Алины Захаровой и Виталия Вестеринена родился первенец

„Столько волнений было, что роды - это самая адская боль на Земле и хуже может быть только сгореть заживо Но интересный факт в том, что в самом конце от состояния „я умираю“ до состояния „я бы не против повторить“ отделяет буквально 5 минут“, - рассказала Алина о родах.