Поздравляем! У Алины Захаровой и Виталия Вестеринена родился первенец
12 октября в семье ведущих и журналистов Алины Захаровой и Виталия Вестеринена родился первенец. Счастливую новость сообщила в соцсетях сама новоиспеченная мать. „Какое же это чудо и невероятная радость, что роды прошли хорошо“, - пишет она.
Мальчик весом 3,6 кг появился на свет 12 октября в 17:32.
„Столько волнений было, что роды - это самая адская боль на Земле и хуже может быть только сгореть заживо Но интересный факт в том, что в самом конце от состояния „я умираю“ до состояния „я бы не против повторить“ отделяет буквально 5 минут“, - рассказала Алина о родах.
„Спасибо врачам и акушеркам отделения Рави за заботу! Весь персонал, кто присутствовал на родах и в следующие дни очень добрые и светлые люди, с невероятной энергетикой, любящие свою работу“, - поблагодарили родители персонал больницы.
От имени всей редакции RusDelfi поздравляем Алину и Виталия и желаем здоровья малышу!
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