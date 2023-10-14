Комик Руслан Белый везет в Таллинн новый стендап. Что ожидать зрителю?

„Свой Голос“ – это не только об артисте, это голос каждого из нас. В новом стендап-концерте Руслана Белого только искренность: глубокие рассуждения о традициях и ограничениях, о силе и слабости, о теме отцов и детей. Ёмкий, глубокий концерт, главный посыл которого: слушать своё сердце и обязательно стараться воплощать свои мечты! Легкий юмор, понятный каждому! Предыдущих два сольных концерта „Indicator“ и „Все еще“ зрители посмотрели на онлайн-площадках более 6 миллионов раз.