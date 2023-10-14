ПОСЛУШАЙТЕ | NOËP выпустил композицию в честь Тарту 2024 под названием „Young Blood City“

NOËP, или Андрес Кыппер, написал эту песню вместе с известным во всем мире продюссером Клиффордом Гойло. Гойло родом с карибского острова Кюрасао, и вместе с NOËP у них также есть совместная известная композиция „Young Boy“.

„Сначала мы старались избегать снова использования слова „Young“, но нам это не удалось – „Young Blood City“ просто так хорошо характеризует Тарту, что мы остались верны этой идее“, сказал Кыппер. „Я очень рад, что нам предоставилась возможность написать гимн Тарту 2024. Это была интересная задача и, надеюсь, что жители Тарту будут довольны. Мы во всяком случае довольны!“, с радостью добавил он.

После этой композиции NOËP снова вернется к своему творчеству в стиле мелодий инди-поп. В сингле звучит электронная поп-музыка вперемешку с мотивами сето. Ритмичная и эмоциональная песня выражает чувство благодарности маленького народа своему происхождению и посвящена в рамках культурной столицы Тарту и Южной Эстонии.

„Несмотря на то, что Тарту маленький город, у него получается быть заметным в мире“, сказала продюсер Тарту 2024 Кати Тихкан. „Композиция „Young Blood City наполнена позитивной ностальгией и хорошо выражает именно то, что всегда тянет назад вместе с воспоминаниями. Песня в хорошем смысле очень подходит Тарту!“.

NOËP исполнит эту композицию перед публикой ровно за сто дней до церемонии открытия Культурной столицы Европы, то есть 19 октября в Тарту. Представлением „Сто ночей и дней Искусства выживания“ будет представлена программа Тарту 2024, в которую войдет более чем 1000 мероприятий.

Эстонское телевидение будет вести прямую трансляцию с мероприятия 19 октября.