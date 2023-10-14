Культура
14.10.2023, 11:33

IC3PEAK | Группа, внесенная в список запрещенных в России артистов, даст в Таллинне яркий концерт

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Группа IC3PEAK в Таллине
Группа IC3PEAK в Таллине
ФОТО: Erakogu

Музыка IC3PEAK трудно поддается описанию, так как представляет собой смешение самых различных жанров. Кроме того, их выступления всегда сопровождает оригинальный визуальный ряд. Группа IC3PEAK в Таллине ждёт вас на своем выступлении, которое состоится 22 октября 2023, начало концерта в 20:00.

Московский аудиовизуальный проект IC3PEAK состоит из двух человек — Анастасии Креслиной и Николая Костылева. В июле 2022 года IC3PEAK включили в неофициальный список запрещенных в России артистов. Дуэт Ic3peak исполняет мрачные песни на стыке трэпа и витч-хауса — с оглушительными басами, хоррор-эстетикой и женским вокалом, который балансирует между шепотом, колыбельной и истеричным криком. Альбомы группы посвящены русскому хтоническому фольклору и жути современных политических реалий — свои истории музыканты подкрепляют не менее впечатляющими клипами. Группа IC3PEAK в Таллине ждёт вас на своем выступлении, которое состоится 22 октября 2023, начало концерта в 20:00.

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