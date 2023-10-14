14.10.2023, 15:00
Скончалась лауреат Нобелевской премии поэтесса Луиза Глюк
ФОТО: | Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Американская поэтесса Луиза Глюк, лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, смерть поэтессы подтвердил ее редактор в Farrar, Straus & Giroux Джонатан Галасси.
В 2020 году Глюк получила Нобелевскую премию по литературе за „ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее“.
Глюк родилась в 1942 году в Нью-Йорке в семье российского и венгерского происхождения.