Скончалась лауреат Нобелевской премии поэтесса Луиза Глюк

По информации агентства, смерть поэтессы подтвердил ее редактор в Farrar, Straus & Giroux Джонатан Галасси.

В 2020 году Глюк получила Нобелевскую премию по литературе за „ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее“.

Глюк родилась в 1942 году в Нью-Йорке в семье российского и венгерского происхождения.