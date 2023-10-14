Вера Брежнева впервые прокомментировала развод

Брежнева долго скрывала истинное положение дел, хотя по ее публикациям и песням все давно поняли: между возлюбленными случился разлад. Пара уже довольно долго живет порознь, причем не только в разных городах, но и странах. Хотя, как показывает жизнь, знаменитости расстались друзьями.

Например, на днях Меладзе в личном блоге опубликовал отрывки нового альбома экс-супруги. Возможно, они остались партнерами в творчестве. Очевидно, что поддержка Брежневой очень нужна, она то и дело делится с поклонниками болью и переживаниями.

А последняя неделя стала для нее и вовсе невыносимой. Ведь в Сети начали обсуждать звездный развод и, конечно, строить версии, мол, почему так произошло. В числе причин называли измену продюсера, политические разногласия, кризис возраста, а также еще много чего. Более того, хейтеры потирали руки: мол, Вере, уведшей Константина Шотаевича из семьи, прилетел огромный бумеранг. Сама артистка так прокомментировала эту ситуацию украинским журналистам: „В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение“.

Признание о крахе брака Вера сделала 6 октября, когда в личных соцсетях решила промоутировать новую пластинку. „Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем мини-альбоме“, — написала в личном блоге 41-летняя исполнительница.

Напомним, Вера Брежнева была солисткой золотого состава группы „ВИА Гра“. Вместе с Анной Седоковой и Надеждой Грановской они собирали стадионы и годами держались в музыкальных чартах. Личная жизнь у блондинки всегда была бурной. Ей приписывали отношения с разными артистами, политиками и олигархами.