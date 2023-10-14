Куда катится мир?! Микки Маус изменил Минни с Дейзи Дак

О разводе мультяшных мышей и романе Мауса с Дейзи Дак заговорили, когда студия комиксов Marvel Comics выпустила обложку комикса „Что, если“, приуроченную к 60-летию серий „Мстители“ и „Люди Икс“.

Обложка комикса с гипотетическими сюжетами, ставшая традиционной для Marvel, демонстрирует знакомых героев Disney в непривычных для них „супергеройских“ ситуациях — так, Микки Маус и уточка Дейзи Дак в костюмах Человека-муравья и Осы удирают от огромной Минни Маус.

Marvel и Disney не комментировали подозрения поклонников комиксов и мультфильмов в том, что у Дейзи Дак и Микки Мауса может случиться роман. Сам комикс выйдет в 2024 году.

Анимационный персонаж Микки Маус был создан 1 октября 1928 года. В 2024 году Маус должен стать общественным достоянием по истечению срока действия авторских прав — 95 лет. При этом в 1998 году в США ввели закон, замораживающий дату перехода произведений в общественное достояние. Неофициально его назвали „Закон о защите Микки Мауса“, так как ветерану анимации продлили авторские права до 2024 года.