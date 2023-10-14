ФОТО | Вдова Юдашкина обратилась с трогательными словами к мужу, которому сегодня исполнилось бы 60 лет

Вдова Валентина Юдашкина Марина с утра 14 октября поспешила первой „поздравить“ мужа с днем рождения. Великому кутюрье исполнилось бы в этот день 60 лет. Он не дожил до своего юбилея 5 месяцев – модельера не стало в мае 2023 года.