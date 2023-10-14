14.10.2023, 20:30
ФОТО | Вдова Юдашкина обратилась с трогательными словами к мужу, которому сегодня исполнилось бы 60 лет
ФОТО: Youtube
Вдова Валентина Юдашкина Марина с утра 14 октября поспешила первой „поздравить“ мужа с днем рождения. Великому кутюрье исполнилось бы в этот день 60 лет. Он не дожил до своего юбилея 5 месяцев – модельера не стало в мае 2023 года.
Юдашкина опубликовала в соцсетях снимок, один из последних перед смертью мужа, на котором они вдвоем, счастливые и улыбающиеся, сидят в ресторане. „Люблю тебя! С Юбилеем дорогой!“ - написала вдова и добавила соответствующие смайлики.
Долгие годы кутюрье боролся с раком, переживая периоды ремиссии и обострений. В мае ему резко стало хуже, пациента поместили в онкоцентр. Медики сделали все от них зависящее, но чуда не произошло.