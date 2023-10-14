14.10.2023, 14:09
Как прошел яркий праздник TV3, где оскандалился Рыйвас? Смотрите “Стиль Жизни c Марком-Анатолием Эйном“(1)
ФОТО: Erakogu
Программа „Стиль Жизни c Марком-Анатолием Эйном“ побывала на открытии нового сезона TV3 - смотрите в воскресенье 15 октября в 11:00 и в 22:40 на TV3+.
В разгар осеннего сезона шоу продолжает знакомить телезрителей с яркими событиями, поэтому в этом выпуске программы „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ все смогут заглянуть на праздничное мероприятие в честь открытия нового сезона TV3. Все помнят, каким скандалом закончился этот праздник!
„Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ - это светские события и потрясающие эмоции, словом, весь мир, в котором никогда не бывает скучно, это ваш незаменимый путеводитель, яркий и заманчивый.