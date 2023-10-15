„Любые договоренности равны нулю“: Иосиф Пригожин объяснил, почему не вывозит родных из Израиля

Пригожин сообщил, что Динара Якубовна отказалась уезжать наотрез. Что вполне объяснимо: женщина в возрасте, и двигаться с насиженного места ей тяжело. А в Израиле она уже 35 лет.

„Смысла ехать куда-то она не видит абсолютно. Она привыкла к определенным вещам и из привычной обстановки уезжать не хочет. Любые договоренности с моей мамой равны нулю. Вот буквально сегодня я с ней разговаривал и предлагал забрать в Москву, на что получил ответ: “Оставь меня в покое!““ — поделился Пригожин.

Продюсер отметил, что в целом с Динарой Якубовной все в порядке. Она хоть и живет в северной части страны, где два дня назад обстреливали Хайфу, но ее жилье располагается недалеко от представителей власти. „Там более-менее спокойно, но люди периодически спускаются в бомбоубежище“, — рассказал продюсер. Остальные родственники находятся сейчас в приморском Ашкелоне и Беэр-Шеве на юге Израиля.