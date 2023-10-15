Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались после короткого воссоединения

Напомним, в романтических отношениях 39-летнюю Аврил Лавин и 33-летнего рэпера Tyga заподозрили в феврале этого года - влюбленные попали в объективы папарацци во время ужина в ресторане Нобу. Как раз тогда Аврил неожиданно разорвала помолвку со своим женихом, музыкантом Дереком Райаном Смитом, известным как Mod Sun. В компании рэпера Лавин позже стала появляться и на светских мероприятиях. Инсайдеры, впрочем, утверждали, что музыкантов связывают исключительно дружеские отношения. А на вечеринке Mugler X Hunter Schafer, которая прошла в рамках Недели моды в Париже, их застали за поцелуями. Подтверждением нежных чувств стало и бриллиантовое колье стоимостью а 80 тысяч долларов (более 7 миллионов рублей), которое рэпер подарил своей возлюбленной. Впрочем, их союз долго не продержался - спустя без малого четыре месяца Аврил и Tyga расстались - также не давая никаких комментариев.