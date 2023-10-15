Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались после короткого воссоединения
В минувшие выходные Аврил Лавин и рэпер Tyga снова были замечены вместе - пара мило ворковала в vip-секторе Encore Beach Club, дожидаясь своего выступления. И это породило новые слухи о продолжающихся между ними любовных отношениях. Но, как говорится, недолго музыка играла.
Вчера стало известно, что то была не более, чем дружеская любезность. Это подтверждает People со ссылкой на проверенного источники из близкого окружения пары. „Расставание окончательное“, — утверждает инсайдер.
Напомним, в романтических отношениях 39-летнюю Аврил Лавин и 33-летнего рэпера Tyga заподозрили в феврале этого года - влюбленные попали в объективы папарацци во время ужина в ресторане Нобу. Как раз тогда Аврил неожиданно разорвала помолвку со своим женихом, музыкантом Дереком Райаном Смитом, известным как Mod Sun. В компании рэпера Лавин позже стала появляться и на светских мероприятиях. Инсайдеры, впрочем, утверждали, что музыкантов связывают исключительно дружеские отношения. А на вечеринке Mugler X Hunter Schafer, которая прошла в рамках Недели моды в Париже, их застали за поцелуями. Подтверждением нежных чувств стало и бриллиантовое колье стоимостью а 80 тысяч долларов (более 7 миллионов рублей), которое рэпер подарил своей возлюбленной. Впрочем, их союз долго не продержался - спустя без малого четыре месяца Аврил и Tyga расстались - также не давая никаких комментариев.
„Это было обоюдное решение, никаких обид нет. Роман просто себя исчерпал“, — объясняли инсайдеры.