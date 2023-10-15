90-летний Майкл Кейн уходит из кино

Причина ухода, как ни странно, не в усталости или проблемах со здоровьем [хотя актёр и жаловался журналистам на сильные боли в спине], а в том, что ему предлагают только роли второго плана. Он считает, что вполне способен работать на полную. Но интересных предложений мало.

Майкл планирует представить свой последний фильм „Великий беглец“, где он, к слову, играет главную роль, и уйти на заслуженный отдых.

Майкл Кейн снимается с конца 50-х годов, причём в самых разных жанрах — от комедии (“Без единой улики“, „Отпетые мошенники“, „Мисс конгениальность“) до шпионских боевиков и криминальных триллеров (“Убрать Картера“, „Чёрная ветряная мельница“, „Синий лёд“). 7 раз номинировался на „Оскар“, но по иронии судьбы 5 попыток взять его в номинации „Лучшая мужская роль“ успехом не увенчались, зато две статуэтки он получил в номинации „Лучшая мужская роль второго плана“ (“Ханна и её сёстры“, „Правила виноделов“). Также дважды получил премию BAFTA, трижды — „Золотой глобус“ и однажды Премию киноактёров США.