Первый муж Алены Апиной ушел в монастырь

Валерий Апин взял в жены Алену в 1982 году. 18-летняя девчонка не смогла устоять перед красавцем художником латышского происхождения. Впрочем, очарование долго не продлилось: в 1983-м пара развелась. Про этот брак звезда вспоминать особо не любит, хотя, беседуя с Марком Андерсоном на шоу „Ниче святого“ HiFi-стриминга „Звук“, приоткрыла тайну судьбы экс-супруга.

„В саратовском Музее Радищева выставлены картины моего первого мужа, господина Апина. Мне сказали, что он стал монахом — принял постриг. У него свой приход, все дела. Шучу, что я приложила к этому руку. Но не потому, что такая ужасная. Просто человеку каждый год задают один и тот же вопрос — откуда у него такая фамилия?“ — рассказывает певица.

Действительно, 66-летний Валерий Арвидович Апин проделал большой путь к вере. В августе 2021 года он стал диаконом, а уже летом 2022-го был рукоположен в священный сан иерея митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием. Сейчас Апин служит клириком Архиерейского подворье в храме во имя Преподобного Серафима Саровского в Саратове. В прошлом году он закончил Саратовскую православную духовную семинарию, а также получил медаль священномученика Германа, епископа Вольского III степени.