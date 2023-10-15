ВИДЕО | Песню российской панк-группы „Порнофильмы“ внесли в реестр запрещенных материалов

Решение о блокировке трека было принято 10 октября. Песня „Это пройдет“ и одноименный альбом панк-группы был написан в 2019 году: в этот период летом проходили митинги в знак протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Релиз трека состоялся в январе 2020 года.

Правда, удалить песню можно только с тех ресурсов, до которых возможно дотянуться. Например, с „Яндекс. Музыки“. Но ей сделали такую рекламу, что россияне напротив с ней ознакомились.

Вот текст песни:

Всё пройдёт, точно майские грозы,

Чьи-то слёзы, два пальца у рта,

Как мандат оху*вшего единоросса,

Как допрос, как усмешка мента.

Как Лефортовские коридоры,

Как Беслан, как Норд-Остовский газ,

Федеральная свора бездушных майоров,

Севастополь, Донецк и Луганск.

Это точно пройдёт...

Это точно пройдёт!

С пакетом мокрым на голове,

С электрометками на руке

Моя Россия сидит в тюрьме,

Но верь же мне...

Это пройдёт!

Какой же чёрный нам выпал век,

А мне мерещится вдалеке

Живой надежды забытый свет, так верь же мне:

Это точно пройдёт!

Словно свастика русского мира,

Как пожары в сибирских лесах,

Срок для честных ребят из Пензы и Питера,

Набитый детьми автозак,

Или с ящиков врущая нечисть,

228 и шмон в 5 утра,

Как омоновец, храбро калечащий женщин,

Как декабрь, январь и февраль.

Это точно пройдёт...

Это точно пройдёт!

С пакетом мокрым на голове,

С электрометками на руке

Моя Россия сидит в тюрьме,

Но верь же мне...

Это пройдёт!

Какой же чёрный нам выпал век,

А мне мерещится вдалеке

Живой надежды забытый свет, так верь же мне:

Это точно пройдёт!

Всё пройдёт, всё проходит когда-то,

Будет год, будет день, будет миг,

В одиночестве, в морге - вчерашний диктатор,

А теперь просто мёртвый старик.

И с петель срежут двери в Лефортово,

И Россия воспрянет от сна,

Малайзийским, истерзанным, взорванным бортом

В твою ледяную избушку ворвётся весна.

Это точно пройдёт!

С пакетом мокрым на голове,

С электрометками на руке

Моя Россия сидит в тюрьме,

Но верь же мне...