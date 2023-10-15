ВИДЕО | Песню российской панк-группы „Порнофильмы“ внесли в реестр запрещенных материалов(1)
Генпрокуратура России внесла в список запрещенных материалов песню панк-группы „Порнофильмы“ под названием „Это пройдет“. Что же в ней страшного?
Решение о блокировке трека было принято 10 октября. Песня „Это пройдет“ и одноименный альбом панк-группы был написан в 2019 году: в этот период летом проходили митинги в знак протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Релиз трека состоялся в январе 2020 года.
Правда, удалить песню можно только с тех ресурсов, до которых возможно дотянуться. Например, с „Яндекс. Музыки“. Но ей сделали такую рекламу, что россияне напротив с ней ознакомились.
Вот текст песни:
Всё пройдёт, точно майские грозы,
Чьи-то слёзы, два пальца у рта,
Как мандат оху*вшего единоросса,
Как допрос, как усмешка мента.
Как Лефортовские коридоры,
Как Беслан, как Норд-Остовский газ,
Федеральная свора бездушных майоров,
Севастополь, Донецк и Луганск.
Это точно пройдёт...
Это точно пройдёт!
С пакетом мокрым на голове,
С электрометками на руке
Моя Россия сидит в тюрьме,
Но верь же мне...
Это пройдёт!
Какой же чёрный нам выпал век,
А мне мерещится вдалеке
Живой надежды забытый свет, так верь же мне:
Это точно пройдёт!
Словно свастика русского мира,
Как пожары в сибирских лесах,
Срок для честных ребят из Пензы и Питера,
Набитый детьми автозак,
Или с ящиков врущая нечисть,
228 и шмон в 5 утра,
Как омоновец, храбро калечащий женщин,
Как декабрь, январь и февраль.
Это точно пройдёт...
Это точно пройдёт!
С пакетом мокрым на голове,
С электрометками на руке
Моя Россия сидит в тюрьме,
Но верь же мне...
Это пройдёт!
Какой же чёрный нам выпал век,
А мне мерещится вдалеке
Живой надежды забытый свет, так верь же мне:
Это точно пройдёт!
Всё пройдёт, всё проходит когда-то,
Будет год, будет день, будет миг,
В одиночестве, в морге - вчерашний диктатор,
А теперь просто мёртвый старик.
И с петель срежут двери в Лефортово,
И Россия воспрянет от сна,
Малайзийским, истерзанным, взорванным бортом
В твою ледяную избушку ворвётся весна.
Это точно пройдёт!
С пакетом мокрым на голове,
С электрометками на руке
Моя Россия сидит в тюрьме,
Но верь же мне...
Это пройдёт!
Какой же чёрный нам выпал век,
А мне мерещится вдалеке
Живой надежды забытый свет, так верь же мне:
Это точно пройдёт!