Шоубиз
15.10.2023, 18:00

ВИДЕО | Песню российской панк-группы „Порнофильмы“ внесли в реестр запрещенных материалов

 (1)
Владимир Котляров, "Порнофильмы"
Владимир Котляров, "Порнофильмы"
ФОТО: Youtube

Генпрокуратура России внесла в список запрещенных материалов песню панк-группы „Порнофильмы“ под названием „Это пройдет“. Что же в ней страшного?

Решение о блокировке трека было принято 10 октября. Песня „Это пройдет“ и одноименный альбом панк-группы был написан в 2019 году: в этот период летом проходили митинги в знак протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Релиз трека состоялся в январе 2020 года.

Правда, удалить песню можно только с тех ресурсов, до которых возможно дотянуться. Например, с „Яндекс. Музыки“. Но ей сделали такую рекламу, что россияне напротив с ней ознакомились.

Вот текст песни:

Всё пройдёт, точно майские грозы,
Чьи-то слёзы, два пальца у рта,
Как мандат оху*вшего единоросса,
Как допрос, как усмешка мента.

Как Лефортовские коридоры,
Как Беслан, как Норд-Остовский газ,
Федеральная свора бездушных майоров,
Севастополь, Донецк и Луганск.
Это точно пройдёт...

Это точно пройдёт!
С пакетом мокрым на голове,
С электрометками на руке
Моя Россия сидит в тюрьме,
Но верь же мне...

Это пройдёт!
Какой же чёрный нам выпал век,
А мне мерещится вдалеке
Живой надежды забытый свет, так верь же мне:
Это точно пройдёт!

Словно свастика русского мира,
Как пожары в сибирских лесах,
Срок для честных ребят из Пензы и Питера,
Набитый детьми автозак,

Или с ящиков врущая нечисть,
228 и шмон в 5 утра,
Как омоновец, храбро калечащий женщин,
Как декабрь, январь и февраль.
Это точно пройдёт...

Это точно пройдёт!
С пакетом мокрым на голове,
С электрометками на руке
Моя Россия сидит в тюрьме,
Но верь же мне...

Это пройдёт!
Какой же чёрный нам выпал век,
А мне мерещится вдалеке
Живой надежды забытый свет, так верь же мне:
Это точно пройдёт!

Всё пройдёт, всё проходит когда-то,
Будет год, будет день, будет миг,
В одиночестве, в морге - вчерашний диктатор,
А теперь просто мёртвый старик.

И с петель срежут двери в Лефортово,
И Россия воспрянет от сна,
Малайзийским, истерзанным, взорванным бортом
В твою ледяную избушку ворвётся весна.

Это точно пройдёт!
С пакетом мокрым на голове,
С электрометками на руке
Моя Россия сидит в тюрьме,
Но верь же мне...

Это пройдёт!
Какой же чёрный нам выпал век,
А мне мерещится вдалеке
Живой надежды забытый свет, так верь же мне:
Это точно пройдёт!

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии