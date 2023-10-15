„Мне в армию не надо“: Даня Милохин ответил на главный вопрос из России

Блогер вышел в прямой эфир, чтобы ответить на вопросы поклонников. Не обошлось и без самой обсуждаемой темы — призыва в армию. Даня признался, что действительно не видит ничего страшного в срочной службе, однако проходить ее не планирует.

„Когда в армию? Это тебе надо, — обратился он к подписчику. — Мне в армию не надо. Это не плохо… Ты не умрешь от того, что в армию пойдешь. Если хочешь идти — нормально, не хочешь — тоже нормально. Мне пишут взрослые женщины: „Соберись! Такими темпами ничего не достигнешь. Сходи в армию!“ Как будто от армии зависит моя судьба“.

Милохин признается, что ему нравится жить в Дубае. Здесь он много времени уделяет спорту, смог отказаться от курения и часто встречается с друзьями. Больше всего блогеру нравится местная погода: в Эмиратах практически никогда не бывает пасмурно. „Это рай. И так каждый день. В Москве просыпался и не мог понять, будет солнце или тучки? Когда солнце, чувствую себя замечательно“, — говорил он.

Даня живет в просторном доме Моргенштерна, который обосновался в Дубае еще в 2021 году. По словам блогера, артист наладил здесь весь рабочий процесс. „У него столько важных вопросов! — восторгался другом Милохин. — Мои планы: просто похавать, заняться спортом, следить за питанием. А у него все намного сложнее — собрания, обсуждения важные… Чел реально дядя. Он большой мальчик уже. У меня тоже такой момент наступит когда-то, но пока не наступил“.