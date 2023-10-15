„Прекрасное не далеко“: Максим Галкин снова едет в Таллинн!(121)
Максим Галкин снова порадует поклонников своим визитом и подарит зрителю новую программу – „Прекрасное не далеко“. Концерт состоится в Alexela 16 февраля, об этом стало известно из билетного агрегатора Piletilvi.
Магия таланта Максима Галкина никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы во многих странах мира. Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего Максим Галкин – настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный. Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.
Максим Галкин – российский комик, телеведущий и шоумен.
Один из немногих из известных российских артистов открыто осудивший российскую агрессию против Украины и впоследствии был внесен российскими властями в список иностранных агентов. Максим Галкин покинул Россию в марте 2022 года после вторжения России в Украину. В настоящее время живет в Израиле со своей семьей.