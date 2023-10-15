„Прекрасное не далеко“: Максим Галкин снова едет в Таллинн!

Магия таланта Максима Галкина никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы во многих странах мира. Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего Максим Галкин – настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный. Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу. Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.