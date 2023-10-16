Андрей Зевакин вспомнил стыдный ляп на телевидении: меня стали спрашивать, почему мы показали член того парня

Саагим спросила у Зевакина и Валтинга насчет секса и обнаженки в их реалити-шоу. Ютуберы подтвердили, что они довольно строго следили за тем, чтобы не показывать секс и другие интимные моменты в шоу, но что-то все же просочилось в кадр.

„На самом деле в „Вилле“ был случай, когда в конце первой серии мы показывали, что будет происходить в следующих сериях, и там был кадр, где парочка в кровати вовсю занималась этим самым. Посмотрели, что они под одеялом, ничего не видно, но понятно, что что-то да и происходит. Когда серия вышла, то меня стали спрашивать, почему мы показали член того парня“, - рассказал Зевакин.

Тогда они пересмотрели серию и поняли, что действительно, так и есть - все видно.

„Это было 2–3 секунды, но подумали, как такое возможно. [...] И это заставляет чувствовать себя дерьмово“, - признался Зевакин.