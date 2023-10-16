16.10.2023, 11:40
ФОТО | Эстонская певица Ингер поделилась нежным снимком со своей предполагаемой девушкой
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Ингер Фридолин до сих пор официально не подтвердила свои отношения, но все признаки в соцсетях указывают на то, что ее сердце уже отдано одной девушке.
В воскресенье 24-летняя Ингер опубилковала в Instagram фото с Кармен Кинг. О возможных отношениях девушек Kroonika впервые писала весной, когда они попал на снимки вместе на финале Eesti Laul. В День восстановления независимости они вновь появились вместе на президентском приеме в Розовом саду.
Тогда певица сказала Kroonika, что это ее помощница: „Кармен - часть моей команды. Она занимкется соцсетями. Мой очень хороший друг и человек“.
Тепере же девушки обнимаются на совместной фотографии, а из подписи к фото - лишь одно алое сердечко.