В 26 лет умерла участница конкурса „Мисс мира“

Два года назад у модели был диагностирован рак шейки матки. Она прошла курс лечения, чтобы остановить распространение смертельной болезни, но онкология оказалась сильнее. Де Армас скончалась 13 октября.

Шерика выиграла конкурс красоты „Мисс Уругвай“ в 2015 году. На родине к ней относились с настоящим благоговением и почетом. Даже спустя восемь лет после состязания о Шерике не забывали в модельном мире родной страны.

Свои соболезнования выразила и нынешняя „Мисс Уругвай“ Карла Ромеро. „Она была слишком идеальной для этого мире. Одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречала в жизни“, — поделилась Карла.

После победы на „Мисс Уругвай“ Шерика представляла свою страну на конкурсе „Мисс мира“. Однако здесь ей не улыбнулась удача: она не смогла войти в топ-30 красоток на соревновании.