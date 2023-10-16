В 26 лет умерла участница конкурса „Мисс мира“(1)
Шерика де Армас ушла из жизни. Титулованная красавица последние два года сражалась с онкологическим заболеванием, — пишет The Voice. О смерти 26-летней звезды подиума из Уругвая рассказали ее близкие. Брат, Майкл де Армас, трогательно обратился к ней. „Боли больше нет, покойся с миром. Я буду любить тебя всегда!“ - написал он в соцсетях.
Два года назад у модели был диагностирован рак шейки матки. Она прошла курс лечения, чтобы остановить распространение смертельной болезни, но онкология оказалась сильнее. Де Армас скончалась 13 октября.
Шерика выиграла конкурс красоты „Мисс Уругвай“ в 2015 году. На родине к ней относились с настоящим благоговением и почетом. Даже спустя восемь лет после состязания о Шерике не забывали в модельном мире родной страны.
Свои соболезнования выразила и нынешняя „Мисс Уругвай“ Карла Ромеро. „Она была слишком идеальной для этого мире. Одна из самых красивых женщин, которых я когда-либо встречала в жизни“, — поделилась Карла.
После победы на „Мисс Уругвай“ Шерика представляла свою страну на конкурсе „Мисс мира“. Однако здесь ей не улыбнулась удача: она не смогла войти в топ-30 красоток на соревновании.