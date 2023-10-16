ВИДЕО | „Может, нужна помощь?“: Бритни Спирс расстроила фанатов безвкусным, но откровенным видом

Современная Бритни, увы, уже мало похожа на ту обворожительную, сексуальную, яркую и позитивную красотку, которая своим творчествам вселяла веру в себя тысячам девочек.

Наверное, все, что мы безрадостно наблюдаем сейчас — результат тяжелых отношений с отцом-абьюзером и матерью, которая буквально прямым текстом отказалась от дочери, неудачных браков и романов, измен, клиник и мучительных лечений, судебных разбирательств и запретов. Прочитав биографию Спирс, можно подумать, что все люди вокруг будно специально заменили золотую клетку на комнату в психиатрической больнице. А ведь добрая Бритни помогала всем до последнего…

Видимо, в качестве протеста обществу звезда решила взять курс на неприличную откровенность. Фигура Спирс уже давно далека от прежнего идеала, но ее это совсем не смущает. Так, одно из последних появлений в социальных сетях запомнилось многим — красное, абсолютно прозрачное платье, больше похожее на откровенный халатик для дома подчеркнуло все недостатки.

Чёрный чокер и старомодные туфли ещё более-менее сочетаются со стрингами того же цвета. На голове привычная, как выражаются интернет-пользователи, „прическа-мочалка“, а макияж выглядит так, будто его забыли стереть еще три дня назад. „Бритни, может быть, тебе все-таки нужна адекватная помощь?“ — спращивают комментаторы под этими кадрами.

Ничего не ответила рыбка — лишь хвостиком махнула да закрыла комментарии...