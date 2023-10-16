Умерла звезда „Твин Пикса“ Пайпер Лори

В сериале „Твин Пикс“ Пайпер сыграла роль сестры бывшего владельца лесопилки Кэтрин Мартелл. За эту роль она получила премию „Золотой глобус“. Также в копился актрисы — не менее престижная премия „Эмми“. А еще она оминировалась на „Оскар“: за фильмы „Мошенник“, „Дети меньшего бога“ и „Кэрри“.

Всего в творческой копилке Пайпер — более ста ролей. При этом хоть и начала сниматься она ещё в 1953 году, пик её творческой карьеры пришёлся на 1980-2000-е годы. За это время вышли, например, „Возвращение в Страну Оз“, „Свидание со смертью“, „Факультет“, „Мёртвые, как я“, „Детектив Раш“ и другие фильмы и сериалы.