17.10.2023, 07:15
Михаил Сегал: „Надо понимать, что никто сверху на тебя не смотрит“(1)
ФОТО: Erakogu
Режиссёр и кинодраматург Михаил Сегал ещё в относительно мирные времена, находясь в обойме модных режиссёров, выделялся независимостью суждений, самобытностью и способностью к критическому преломлению реальности. Не удивительно, что автор нашумевших „Рассказов“ в дни войны счёл для себя невозможным работать в России. Не имея стартовых предпосылок к успеху на чужбине, Сегал шаг за шагом проходит сложный путь, последовательно отстаивая своё право на гражданскую позицию.