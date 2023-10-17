Михаил Сегал: „Надо понимать, что никто сверху на тебя не смотрит“

- Я очень хочу снимать кино. А после 24-го февраля 2022-го я понял, что просто не могу снимать в России - не важно о чем. Боюсь тебя шокировать, но скажу по секрету, что искусство должно отражать реальность, а реальность сейчас в России такова, что в ней есть одно главное событие, и все прекрасно знают какое. И когда кино снимается о чём угодно, кроме главного события - это странновато. Но ты же не можешь где-то жить и годами ничего не делать, выносить мусор в ожидании „окончания карантина“. Поэтому и перемещаешься туда, где когда-нибудь сможешь заниматься профессией, не кривя душой. Это будет очень сложно - язык, культура, иначе выстроенная индустрия, конкуренция, неидеальное отношение к русским сегодня, но тем не менее теоретически ты предполагаешь, что у тебя получится.