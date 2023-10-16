16.10.2023, 14:30
Галкин успокоил зрителей перед европейским туром: „Я обязательно буду, аэропорт в Израиле работает практически все время“(1)
ФОТО: Kuvatõmmis
Юморист Максим Галкин объявил о том, что едет в концертный тур по Европе, несмотря на военные действия в Израиле, где он сейчас живет.
Свое видеообращение комик начал с разговора о погоде, назвав ее „замечательной“ и единственным, что „радует во всем происходящем“. После чего он сообщил, что в скором времени уедет из Израиля в Европу, где у него запланирован концертный тур.
Галкин намерен провести концерты на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании. Зимой комик приедет и в Эстонию.
„Многие переживают, смогу ли я вылететь. Все нормально. Аэропорт работает практически все время… Поэтому, не переживайте, я обязательно буду. Обязательство перед зрителем — это святое“, - подчеркнул он.