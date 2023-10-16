Андрей Макаревич ответил, пойдет ли воевать за Израиль

Однако, как он сказал на своей странице в Facebook, ему никто не даст оружие и не отправит его на фронт, поэтому он найдет другой способ, как помочь Израилю.

Кроме того, он рассказал, что в начале войны в Израиле находился в Европе вместе с группой „Машина времени“. В это время у них был тур. Поэтому, комментируя высказывания пропагандистов относительно того, что он снова сбежли от войны, Макаревич заявил: „Г*внюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с „Машиной времени“. И прерывать их, отменять их окончание я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой – в Израиль“.