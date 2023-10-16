„Последнее танго“: Екатерина Семенова вернулась к бывшему мужу из „Кривого зеркала“

Коллеги только и говорят о том, что звезда эстрады сошлась с бывшим мужем Михаилом Церишенко. Певица занялась собой и сменила цвет волос. Из огненно-рыжего цвета перешла в каштановый, выделив ряд пепельных прядей.

„Я просто перестала что-то мутить на себе, сама стригусь и крашусь. Это только девушки что-то меняют в своей жизни прическу, если у них что-то происходит, я уже бабушка“, — поделилась артистка в шоу „Ты не поверишь!“.

Узнав, о том, что муж завел интрижку на стороне, Семенова еще два года пыталась спасти свой брак. Певица даже водила мужчину к гадалкам, потому что думала, что его приворожила соперница, актриса Наталья Старых, но на публике делала вид, что все хорошо.

„В этом году мы уже 25 лет как вместе. Надеюсь, что пойдем отмечать. Благодаря нему чувствую себя на 27“, — хвасталась звезда. Однако позже призналась, что муж тратил все деньги на любовницу. Из-за этого у Екатерины появилась реактивная депрессия, с которой она боролась несколько лет.

Звезда подала на развод, а сердечные раны залечивала рисованием. „Творю, когда очень волнуюсь, год назад у меня был опыт, меня пригласили на выставку, приехала туда с двумя картинками, какие-то дураки купили“, — рассмеялась Семенова. Сын в трудное время не отходил от звездной мамы ни на шаг. Парень работает почтальоном, чем женщина гордится.

Но Михаил Церишенко не оставлял надежды вернуться к певице, он отбивал пороги ее квартиры. „Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне 62 года, не издевайтесь надо мной“, — сообщила Семенова журналистам.

Пока пара не съехалась, но все впереди. На вопрос, красиво ли ухаживал, Семенова ответила: „Мы — взрослые, пожилые люди. Какие могут быть ухаживания?“