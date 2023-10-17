17.10.2023, 08:03
Лобода спела на русском корпоративе в Дубае(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Об этом сообщается в Telegram-канале „Неопра, блин“.
Украинская артистка исполнила, как свои треки (“К черту любовь“, „Пуля - дура“), так и песни других исполнителей (“Текила - любовь“, Меладзе).
Мероприятие проходило в элитном отеле Bvlgari, где праздновали день рождения некой Кристины.
Помимо Лободы, собравшихся развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Ирано-шведский певец Араш исполнил композицию „Восточные сказки“, которую записывал вместе с „Блестящими“.