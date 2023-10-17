Шоубиз
17.10.2023, 08:03

Лобода спела на русском корпоративе в Дубае

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Светлана Лобода
Светлана Лобода
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Об этом сообщается в Telegram-канале „Неопра, блин“.

Украинская артистка исполнила, как свои треки (“К черту любовь“, „Пуля - дура“), так и песни других исполнителей (“Текила - любовь“, Меладзе).

Мероприятие проходило в элитном отеле Bvlgari, где праздновали день рождения некой Кристины.

Помимо Лободы, собравшихся развлекали российский ведущий Александр Белов и русский иллюзионист. Ирано-шведский певец Араш исполнил композицию „Восточные сказки“, которую записывал вместе с „Блестящими“.

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