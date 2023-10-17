Лайма Вайкуле рассказала, как война в Украине повлияла на Латвию: „Немножко есть перегибы“

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о том, как полномасштабная война в Украине повлияла на Латвию.

По словам исполнительницы, в стране обратились к законам о языке. В общем, желающим получить, а также подтвердить вид на жительство в Латвии необходимо сдать экзамен по знанию латышского языка. Лайма Вайкуле убеждена, если бы не война в Украине, таких изменений в стране не было бы еще долгое время.

„Я думаю, что еще бы долгое время не обращались к законам о языке. Я знаю кучу людей, которые здесь живут всю свою жизнь, но они не знают латышский язык. Они прекрасно живут, я не видела, чтобы они рыдали и волновались, что их притесняют. Я такого ни разу не видела. Сейчас люди, которые получают вид на жительство, они должны сдать экзамен по знанию языка“, — высказалась исполнительница во время разговора с журналистами FREEДОМ.

Лайма Вайкуле считает, что это сделано для того, чтобы отсеять людей, которые не желают интегрироваться в Латвию. Впрочем, по мнению певицы, все же есть немного перегибов.

„Возможно, это потому, чтобы отсеять людей, которые не хотят интегрироваться в Латвию. Немножко есть перегибы. Зачем бабушке, которой 80 лет, сдавать экзамен, я не понимаю. Сегодня надо немного приложить усилия, чтоб остаться в Латвии“, — отметила артистка.



