17.10.2023, 12:03
А для вас давно пели овощи? Уже в это воскресенье Таллинн накроет волна витаминного юмора, песен и танцев
ФОТО: Erakogu
Уже в это воскресенье, 22 октября, в концертном зале Alexela, пройдет яркий и захватывающий кабаре-мюзикл „Чиполлино Italiano“.
Что может быть интереснее, веселее и познавательнее для детей , чем хороший, веселый спектакль? Кабаре-мюзикл „Чиполлино italiano“ это не букет цветов, это - яркое созвездие овощей и фруктов в красочном, музыкальном спектакле.
Организаторы обещают, что впечатлений от ярких красок и музыки хватит на долгую холодную зиму.