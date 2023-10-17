После продолжительной борьбы с раком ушла из жизни американская актриса Сюзанн Сомерс

Актриса умерла в воскресенье в Палм-Спрингс за день до своего 77-летия, сообщила журналистам менеджер Сомерс Кури Хей.

„Сюзанн ушла из жизни мирно и тихо 15 октября в своем доме. Она прожила с агрессивной формой рака молочной железы более 23 лет. Сюзанн была окружена любящим мужем Аланом, сыном Брюсом и другими членами семьи“, — говорится в пресс-релизе.

Семья Сомерс собралась у нее дома, чтобы отпраздновать ее день рождения, но за день до этого жизнь актрисы оборвалась. Свои соболезнования семье актрисы выразили многие представители шоу-бизнеса, в том числе и коллеги по некогда популярному сериалу.

Впервые рак у звезды „Шаг за шагом“ был диагностирован в возрасте 50 лет; в 30 лет она боролась с раком кожи, а в 20 лет страдала от гиперплазии.