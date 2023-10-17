Эстонский продюсер Кристи Лойго скорбит о муже: душу сдавило и слезы не кончаются...

„Бесконечная неизвестность и стресс приводят к потере человеческий жизней. Покойся с миром, мой дорогой муж. Мои душа и сердце все еще не могут этого принять, я буду по тебе скучать“, - написала Кристий Лойго.

„Я не знаю, что делать, как быть и куда выплеснуть боль... Я просто не знаю, как я переживу это? Душу сдавило и слезы не кончаются... Что я теперь буду делать?“ - вопрошает Лойго.

Ян и Кристи Лойго поженились 10 мая 2019 года. Как говорила сама Кристи журналу Kroonika, они при первой же встрече поняли, что созданы друг для друга.