Дочь Гришечкина препятствует захоронению его праха

Через неделю будет 40 дней, как артиста не стало. При этом дочь звезды сериала „Солдаты“ препятствует его похоронам.

„Прах из крематория забрала Ольга. Она может взять и развеять его где-то всем назло, чтобы мы нигде и никогда не простились со Славой“, — сетует агент покойного Максим Миллер.

Актриса Мария Берсенева, снявшаяся с Вячеславом в сериале „Маргоша“ не сдержала слез, когда узнала, что артиста до сих пор не захоронили.

„Слава, если бы он имел слово сказать, где хочет покоиться, сказал бы, что хочет лежать со своей любимой Аней. Я уже не говорю о том, что это надо было сделать сразу, по-христиански…“ — сказала Мария.

Максим Миллер солидарен с артисткой. Он также надеется. что в ближайшее время ситуация разрешится и они смогут проститься с покойным другом.

„Слава даже написал записку: „Когда я умру, хочу быть с Анечкой“. Он нес эту любовь всю жизнь и донес до конца! Он должен быть похоронен со своей любовью!“ — заключил Максим.