Шоубиз
17.10.2023, 13:01

„Настенька уже конкретно прибухнула“: Волочкову затравили в важный для нее день

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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
ФОТО: HORST OSSINGER | Scanpix

Поздравление друга Николая Баскова обернулось хейтом


Артистка записала видеообращение к „натуральному блондину“ российской эстрады в личном микроблоге. При этом она предстала в черном мини-платье и красных туфлях на шпильке.

„Дорогой Коленька! Я хочу тебя поздравить с Днем рождения. Я хочу сказать тебе, что ты настолько сердечный, милейший, добрейший мой друг“, — высказалась балерина.

Анастасия добавила, что с коллегой по шоу-бизнесу они многое вместе прошли. Важную для товарища дату она назвала „красным днем календаря“ и сообщила, что оба они родились в год Дракона.

Также Волочкова поблагодарила Баскова за внимание к своей персоне. Оказалось, что надетые ею туфли — презент артиста. И тут же неожиданно отметила, что собирается передарить их своей дочери Арише.


Подписчики же посчитали речь, внешний вид и поведение балерины недостойными. Некоторые предположили, что знаменитость уже пропустила бокал-другой в честь дня рождения друга. „Грустненько, как в последний путь“, „Туфлям лет 20, а она их передаривать хочет“, „Видимо, Коленькин День рождения Настя уже отметила“, „Стадия алкозависимости уже на таком уровне, что и трезвая смотрится как подшофе“, „Настенька уже конкретно прибухнула. Глазки не смотрят, бред вселенский. Коля про нее давно забыл, а она все туфельки хранит“, „Странно, что Коленька вас не пригласил“, — затравили блондинку комментаторы.

Отметим, что Волочкова — излюбленная мишень хейтеров. Артистку часто ругают и высмеивают за эпатажные выходки. Так, недавно Анастасия опубликовала фото из постели, попросив россиян не следить за ее жизнью, за что на нее обрушилась волна критики.

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