Недолго музыка играла: суд приостановил продажу и рекламу книги скандальной Бригитте Сюзанне Хунт

13 октября концерн Delfi Meedia AS направил скандальной светской львице письмо с требованием, так как в ее недавно опубликованной книге использовано множество фотографий без согласия правообладателей. Права на эти фотографии принадлежат Delfi, а издание не давало ни Хунт, ни ее фирме разрешение на их использование.

Таким образом Бригитте Сюзанне Хунт нарушила авторские права. Несмотря на то, что Хунт признала нарушение, для их прекращения ничего не было предпринято.

Поэтому Delfi Meedia AS направил в Харьюский уездный суд ходатайство о гарантии иска до подачи иска, чтобы запретить Хунт BSH OÜ распространение принадлежащих Delfi фотографий, а также прекратить организацию мероприятий, где можно ознакомиться с книгой или купить ее.

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