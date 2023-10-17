ФОТО | Солтан теперь колхозник? Яркий стилист поразил кардинальной сменой образа

На его последней фотографии, мы видим Алексея, позирующего в окружении деревенской идиллии, у стога сена. Он в очередной раз сыграл на контрасте, удивив подписчиков - мир гламура лаконично переплелся с деревенским духом.

Солтан продолжает удивлять и вдохновлять своей храбростью в экспериментах с образами, и это фото - яркий пример его способности исследовать разнообразие стилей и сред.

Это, безусловно, станет объектом обсуждения и вдохновением для многих фолловеров, оставляя вопрос: что еще приготовил для нас Алексей Солтан?