Вдова Грачевского хочет подарить ему дочь: „Мы заморозили его биоматериал на 20 лет“

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, что хочет родить от мужа еще одного ребенка. Подробностями женщина поделилась в тв-шоу.

„Мы заморозили и сохранили биоматериал. Хранится в Израиле. Во-первых, мы там лечились, онкологию лечили, Боря оплатил хранение на 20 лет. Получается, у нас сохранен биоматериал его, а я после родов сохранила пуповинную кровь ребенка“, — рассказала Екатерина.

Белоцерковская отметила, что они это сделали ради ребенка. Дело в том, что в пуповинной крови содержатся стволовые клетки, которые могут спасти малыша, если у него будет онкология. По словам вдовы Грачевского, многие члены ее семьи умерли от рака.

Женщина добавила, что мечтает о девочке. „Я справлюсь. С того момента, как Боря умер, я поняла, что сильная“, — заявила она.

Напомним, третьей женой режиссера стала Екатерина Белоцерковская — они поженились в 2016 году. В апреле 2020 года у супругов родился сын Филипп. От предыдущих отношений у Грачевского есть две дочери и сын. Режиссер умер в январе 2021 года на 72-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.