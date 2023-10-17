Умер один из знаменитых КВНщиков Сергей Сивохо

Сегодня каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, великий друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею „, – написала она.