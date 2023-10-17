Умер один из знаменитых КВНщиков Сергей Сивохо
Утром вторника, 17 октября, скончался бывший игрок КВН, украинский актер и политик Сергей Сивохо. Его сердце остановилось на 55-м году. Об этом сообщила 17 октября в Facebook близкая подруга Сивохо – Светлана Бердецкая.
Сегодня каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, великий друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею „, – написала она.
Смерть Сивохо изданию OBOZ.UA подтвердили в пресс-службе артиста. Следует заметить едва ли не первыми о смерти Сивохо сообщили российские СМИ. СМИ писали, что он умер в оккупированном Донецке.
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